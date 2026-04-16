الأمم المتحدة ترحب بالاجتماع اللبناني الإسرائيلي كخطوة أولى مهمة لإنهاء الأعمال العدائية

رحبت الأمم المتحدة، بالاجتماع اللبناني الإسرائيلي باعتباره "خطوة أولى مهمة" لإنهاء الأعمال العدائية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم، إن أول اجتماع "إسرائيلي - لبناني" منذ عقود يُعد مفتاحا أساسيا لدفع إسرائيل ولبنان "نحو كسر جولات العنف المتكررة التي تسببت بمعاناة كبيرة لفترة طويلة".

وأضاف: "سيكون الحفاظ على الحوار أمرا بالغ الأهمية لحل القضايا العالقة وتحقيق تقدم نحو الاستقرار"، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود. وفق وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وعلى الرغم من المحادثات، قال حق؛ إن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لا تزال تُبلغ عن استمرار الأعمال العدائية في الصراع الإسرائيلي-الحزبي، حيث تُطلق قذائف باتجاه إسرائيل وقواتها في الجنوب، وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية وتحركاتها المدرعة وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى أن عشرات المواقع في جنوب وشرق لبنان تتعرض يوميا لغارات إسرائيلية. وأفادت التقارير بأن 35 قرية في الجنوب تعرضت للقصف امس الثلاثاء، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المناطق السكنية.

وقال حق إنه نتيجة للأعمال العدائية المستمرة، نزح أكثر من 1.2 مليون لبناني حتى الآن.