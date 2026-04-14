بيان لبناني إسرائيلي أمريكي: إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله

أفاد بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك، بانعقاد أول اجتماع رفيع المستوى منذ عام 1993 بين وفدي لبنان وإسرائيل.

وقال البيان الذي أوردت مقتطفات منه قناة الجزيرة، إن واشنطن أكدت أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن يتم برعايتها وليس بمسار منفصل.

وبحسب البيان، أكدت واشنطن تؤكد أن المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات لإعادة إعمار لبنان، وأشارت إلى أن لأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

ولفت إلى أن واشنطن أعربت عن دعمها لخطط حكومة لبنان لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء نفوذ إيران.

وأوضح البيان، أن لبنان شدد على الحاجة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024، فيما أكدت إسرائيل أكدت التزامها بالعمل مع حكومة لبنان لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية.

ونوه إلى أن لبنان يدعو إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة.

وأشار البيان إلى أن اتفاق الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في مكان وزمان يحددان لاحقا.

وانطلقت في واشنطن، الثلاثاء، محادثات سلام مباشرة بين لبنان وإسرائيل هي الأولى من نوعها منذ العام 1993، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنّها "فرصة تاريخية"، رغم أنّ رفض حزب الله لإجرائها يقلّل من فرص التوصّل إلى اتفاق.

وبعد ربع ساعة من بدء المحادثات، أعلن حزب الله قصفه 13 منطقة في شمال إسرائيل بدفعات صاروخية متزامنة.

في واشنطن، دعا روبيو إلى اغتنام "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم في لبنان.

وقال لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض في وزارة الخارجية: "إنها فرصة تاريخية. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".