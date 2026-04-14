سلوفاكيون يتظاهرون ضد خطة رئيس الوزراء الشعبوي فيكو لإلغاء التصويت عبر البريد من الخارج

تجمع آلاف المتظاهرين، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا وأماكن أخرى في البلاد اليوم الثلاثاء، ضد خطة مثيرة للجدل من رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو؛ لإلغاء التصويت عبر البريد للسلوفاكيين الذين يعيشون في الخارج.

وبدأت المظاهرة خارج البرلمان في براتيسلافا، بالتصفيق لانتخابات المجر المجاورة التي أطاحت بالزعيم الشعبوي فيكتور أوربان، ورفضت حكمه لصالح مرشح مؤيد لأوروبا.

وكان فيكو، شخصية مثيرة للانقسام في الداخل والخارج منذ عودته إلى السلطة في عام 2023. وأثارت سياساته المؤيدة لروسيا وغيرها من السياسات احتجاجات عديدة.

ويقول منتقدوه، إن حكمه الذي يصفوه بالاستبدادي مستوحى من أوربان.

وكانت احتجاجات اليوم الثلاثاء، هي الأحدث في سلسلة من المظاهرات ضد سياسات فيكو.

وتقول أحزاب المعارضة، إن خطته الأخيرة تستهدف الناخبين المؤيدين للغرب، بينما يزعم فيكو أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع الاحتيال والتلاعب".

وذكر ميشال شيميتشكا، زعيم حزب سلوفاكيا التقدمي المعارض، الذي نظم الاحتجاجات بجانب ثلاث مجموعات سياسية أخرى، هي الحرية والتضامن والديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون- للحشد في براتيسلافا أن الديمقراطية على المحك، كما كان الحال في الانتخابات المجرية.

وتابع أنه من خلال التشريع المقترح "سيتم منع عشرات الآلاف من السلوفاكيين الذين يعيشون في الخارج من التصويت" بينما هتف الحشد "عار، عار".

وقال شيميتشكا عن السلطات ومشروع القانون الذي سيتم طرحه للمناقشة خلال جلسة البرلمان الحالية: "من الواضح أنهم يفعلون ذلك لأنهم خائفون"

وأضاف: "إنهم خائفون من الناس، إنهم خائفون من الانتخابات، إنهم خائفون من الخسارة".