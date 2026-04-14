إندونيسيا تنفي السماح للطائرات الأمريكية بدخول المجال الجوي بموجب اتفاقية الدفاع

أكدت وزارة الدفاع الإندونيسية، أن خطاب النوايا المقترح بشأن تصريح الطيران للولايات المتحدة ليس جزءا من شراكة التعاون الدفاعي الكبرى بين إندونيسيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ريكو ريكاردو صراط، اليوم الثلاثاء، "إن ( الموافقة على السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق في المجال الجوي) غير مدرجة في شراكة التعاون الدفاعي الكبرى".

وتعد شراكة التعاون الدفاعي الكبرى، إطارا للتعاون الدفاعي وقعها وزير الدفاع جعفري شمس الدين ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في واشنطن أمس الاثنين.

وذكر المتحدث، أن الحكومة الإندونيسية لا تزال تدرس المقترحات المتعلقة بتصاريح التحليق للطائرات الأمريكية في المجال الجوي الإندونيسي.

ونقلت وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، عن الوزارة قولها إنها ستعطي الأولوية في تقييم الاقتراح للسيادة الوطنية والمصالح الوطنية والامتثال للقانون المحلي والدولي.



وشدد المتحدث، على أن السلامة العامة والسيادة الوطنية تظلان على رأس أولويات الحكومة في أي تعاون دولي.



وأضاف: "يقول كل أشكال التعاون يجب أن توفر فوائد ملموسة لإندونيسيا ويجب ألا تقوض المبادئ الأساسية لسيادة الدولة واستقلال السياسة الوطنية والتزام إندونيسيا بسياسة خارجية مستقلة ونشطة".