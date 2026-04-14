سفير إسرائيل بواشنطن: نتفق مع بيروت على ضرورة تحرير لبنان من حزب الله

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنهم يتفقون مع بيروت على ضرورة تحرير لبنان من حزب الله.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن الحكومة اللبنانية أوضحت خلال المحادثات مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في أن تكون محتلة من حزب الله.

وأشار إلى أن هناك محادثات جرت حول رؤية طويلة الأمد لحدود واضحة الترسيم.

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بانتهاء المحادثات التمهيدية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، التي استمرت نحو ساعتين وعقدت في وزارة الخارجية الأمريكية.

وانطلقت في واشنطن، الثلاثاء، محادثات سلام مباشرة بين لبنان وإسرائيل هي الأولى من نوعها منذ العام 1993، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنّها "فرصة تاريخية"، رغم أنّ رفض حزب الله لإجرائها يقلّل من فرص التوصّل إلى اتفاق.

وبعد ربع ساعة من بدء المحادثات، أعلن حزب الله قصفه 13 منطقة في شمال إسرائيل بدفعات صاروخية متزامنة.

وقال لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض في وزارة الخارجية: "إنها فرصة تاريخية. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".