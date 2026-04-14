أمريكا: عواصف شديدة مصحوبة بأعاصير تلحق أضرارا بالمجتمعات من السهول إلى الغرب الأوسط

بعد يوم من إلحاق عواصف شديدة أضرارا بالمجتمعات في السهول والغرب الأوسط في الولايات المتحدة، حذر خبراء الأرصاد الجوية، من أن العواصف قد تجلب بردا عملاقا وأعاصير وهبات رياح شديدة إلى المناطق مرة أخرى بعد ظهر ومساء الثلاثاء.

وأبلغت السلطات في كانساس، عن إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة بعد مرور العواصف يوم الاثنين.

ووفقا لمكتب المأمور، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة في مقاطعة فرانكلين الريفية، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) جنوب غرب مدينة كانساس سيتي.

وفي أوتاوا، وهي مدينة يقطنها حوالي 13 ألف نسمة، قال المسئولون إن هناك أضراراً هيكلية، لكن لم تقع وفيات أو إصابات. وتضررت خطوط الكهرباء والأشجار، فضلاً عن العديد من الشركات، بما في ذلك شركة اختفت جدرانها الخارجية.

ووفقا لتشيلسي بيكا، خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في توبيكا، سيقوم فريق مسح تابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بتقييم الأضرار في منطقة أوتاوا اليوم الثلاثاء لتحديد ما إذا كان إعصار قد مر من هناك.

وفي مقاطعة ميامي المجاورة، أبلغ شخصان، عن إصابات طفيفة، ودمرت عدة منازل وقلبت مركبات ترفيهية وعربات تخييم، وفقا لمكتب المأمور.

وقال مكتب المأمور، إنه تم قطع التيار الكهربائي عن خطوط الطاقة في هيلزديل حتى يتم الانتهاء من أعمال التنظيف بأمان.

ووفقا لجيك بويتليش، خبير الأرصاد الجوية في مكتب "توين سيتيز"، وصلت ثلاثة أعاصير إلى جنوب مينيسوتا، حيث تم الإبلاغ عن بعض الأضرار في المزارع.

وقال إن هناك أيضا تقارير عن تساقط حبات برد بحجم كرة البيسبول تسببت في أضرار للمركبات في المنطقة.

وقال جيف بوين، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في لا كروس بولاية ويسكونسن، إن إعصارا وصل بالقرب من جيلمان، وهي قرية يقطنها حوالي 380 نسمة في شمال غرب ويسكونسن، لكنه ذكر أن الأضرار كانت طفيفة، ولا تزال خدمة الطقس تعمل لتحديد تصنيف الإعصار.

وأضاف أن العواصف نزعت سقف منزل جاهز في ستوبين، وهي قرية يقطنها حوالي 120 نسمة في جنوب غرب ويسكونسن، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات في الولاية.

واضطر عدد من المدارس حول منطقة ماديسون إلى الإغلاق صباح الثلاثاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وكان أكثر من 25 ألف مشترك بدون كهرباء في ويسكونسن صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لموقع باورأوت إيدج.