سنتكوم: 399 مصابا و13 قتيلا بين الجنود الأمريكيين في حرب إيران

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن 399 جنديًا أمريكيًا أُصيبوا خلال الحرب مع إيران، بينهم ثلاث حالات إصابة خطيرة، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم القيادة، تيم هوكينز.

وكانت القيادة قد أعلنت قبل أسبوعين، في تحديث سابق، أن 348 جنديًا أُصيبوا، بينهم ست حالات خطيرة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح هوكينز أن 354 من إجمالي المصابين عادوا إلى الخدمة حتى الآن، فيما قُتل 13 جنديًا أمريكيًا منذ بدء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، الأحد، انتهاء جولة مفاوضات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المحادثات.

وأعلنت واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، تمهيدًا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.