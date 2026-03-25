الجيش الإيراني: استهدفنا الصناعات التسليحية «رافائيل» وطائرات التزود بالوقود في مطار بن جوريون

أعلنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لها، أنها استهدفت الصناعات الجوية والتسليحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمسيرات انقضاضية.

وأعلن الجيش الإيراني في بيانه الـ41 الصادر اليوم الثلاثاء، أن قواته ومنذ فجر اليوم استهدفت الصناعات التسليحية لشركة "رافائيل" في حيفا، والقطاع الجو-فضائي العسكري الصهيوني بجوار مطار بن جوريون، وأيضا طائرات التزود بالوقود في هذا المطار.

وأورد البيان : وفقا لهذا التقرير، تعتبر الصناعات (IAI) من أكبر منتجي الأسلحة في الكيان الصهيوني. وتُعد صناعات "رافائيل" كواحدة من أهم مراكز تطوير التكنولوجيا التسلحية لهذا الكيان، المسؤولة عن تصميم وإنتاج أنظمة متقدمة مثل منظومة "القبة الحديدية" و"درع داوود".

وأكد الجيش في هذا البيان على أن "إيران تقوم بمهمة مقدسة للدفاع عن استقلالها وسلامة أراضيها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبروح مستمدة من الشعب الايراني العظيم والصامد والمتفاني، ستبقى ثابتة ومتماسكة".