تايمز أوف إسرائيل: إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بخطتها المكونة من 15 بندا قبل تقديمها للإيرانيين

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بخطتها المكونة من 15 نقطة لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية قبل تقديمها لطهران.



وأفاد مسؤول إسرائيلي مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "واشنطن أبلغت تل أبيب بخطتها قبل تقديمها للإيرانيين".



وأكد المسؤول "تفاصيل الخطة"، معربا في الوقت نفسه عن "تشككه في موافقة إيران على معظم بنودها، بالرغم من التفاؤل الأمريكي المعلن بشأن فرص نجاح الخطة".

وأشار المسؤول إلى أن "واشنطن أبلغت إسرائيل قبل مفاوضاتها مع إيران بشأن إنهاء الأعمال القتالية"، دون تحديد المدة الزمنية التي تم فيها الإبلاغ مسبقا.

هذا ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين إسرائيليين، قولهما إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق من احتمال أن يتوصل ترامب إلى اتفاق لا يرقى إلى مستوى أهداف إسرائيل، ويتضمن تنازلات كبيرة، ويحد من قدرة إسرائيل على شن ضربات ضد إيران".



يأتي ذلك بعد الحديث عن خطة تتضمن 15 بندا قدمتها واشنطن لطهران من أجل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وسط تزايد تأثير الحرب السلبي على الاقتصاد الأمريكي، فيما ذكرت تقارير أن "الأمريكيين يسعون، حاليا، إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر".