وول ستريت جورنال: الوسطاء يسعون إلى عقد مفاوضات بين الأمريكيين وإيران الخميس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء الدوليين يسعون لعقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بحلول يوم الخميس.



وقال مسؤول أمريكي على علم بالمناقشات ذات الشأن، لم يكشف عن اسمه، إن الوسطاء من تركيا ومصر وباكستان يسعون لعقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.



وأشار المسؤول إلى أن مواقف الجانبين لا تزال بعيدة عن التوافق.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين قالوا في البداية إنهم منفتحون على المفاوضات، لكنهم لم يوافقوا رسميا على الاجتماع في إسلام آباد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة "تتحدث مع أشخاص مناسبين" في إيران، وهم يريدون عقد صفقة مع واشنطن، حسب قوله.