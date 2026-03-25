قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تعليق الدراسة الحضورية في جميع الجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس، مع ضمان استمرارية العملية التعليمية بانتظام عبر نظام «الأونلاين»، يأتي في إطار الحرص وحماية صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال موجة الطقس السيئ.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» الوزارة حرصت على عدم هدر الأيام الدراسية نظرا للالتزام بالجداول الزمنية وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الجامعات اكتسب خبرات وممارسة جيدة من التعليم «الأونلاين» خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى توجيه وزير التعليم العالي بترحيل أي اختبارات كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس إلى موعد لاحق بعد انتهاء الأزمة الجوية، منوها إلى استثناء بعض الفئات لمقتضيات سير العمل مثل الأطقم الطبية والتمريض، وأفراد الأمن الإداري.

وأوضح أن الوزارة تتابع تقارير هيئة الأرصاد بشكل لحظي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أي قرارات إضافية ستُتخذ بناء على ما تتطلبه الحالة الجوية بعد رفع الأمر إلى وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

وأكد أن كل المحاضرات ستكون مسجلة ومتاحة عبر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم، في حال مواجهة بعض الطلاب صعوبات في الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أجواء غير مستقرة تضرب أغلب المحافظات لمدة 48 ساعة بداية من الأربعاء، في ظل تساقط هناك أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ورياح مثيرة للأتربة على أغلب أنحاء البلاد.