ألمانيا تبدأ نقل نفايات نووية مثيرة للجدل وسط اعتراضات ومخاوف أمنية

بدأت ألمانيا سلسلة مثيرة للجدل من عمليات نقل النفايات النووية في أكثر ولاياتها اكتظاظا بالسكان، شمال الراين-وستفاليا، بحسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وغادرت أول قافلة موقع المفاعل البحثي السابق في مدينة يوليش غرب البلاد متجهة إلى منشأة تخزين مؤقت في آهاوس مساء الثلاثاء، ووصلت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقا لمراسل للوكالة.

وتعد هذه الشحنة، التي رافقتها نحو 100 مركبة شرطة، الأولى ضمن 152 عملية نقل مخطط لها لنفايات مشعة معبأة في حاويات "كاستور".

ورفضت السلطات الكشف عن المسار الدقيق للرحلة التي تمتد لنحو 170 كيلومترا، في حين تم نشر نحو 2400 عنصر شرطة ومروحية لتأمين العملية.

ومن المقرر نقل نحو 300 ألف كرة من عناصر الوقود النووي من مفاعل يوليش المتوقف عن العمل على مدى فترة زمنية طويلة، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات نقل النفايات النووية برا في ألمانيا منذ عقود.

وتأتي هذه العمليات بعد سلسلة من الأحكام القضائية، من بينها قرار صدر في مارس عن محكمة إدارية عليا سمح بالمضي قدمًا في عمليات النقل. وكانت منظمة "بوند" البيئية قد سعت إلى وقفها، مستندة إلى مخاوف أمنية أثناء النقل.

وكان المكتب الاتحادي لسلامة إدارة النفايات النووية قد وافق على الخطة في أغسطس وتتوفر أربع مركبات متخصصة، يمكن لكل منها نقل حاوية واحدة في كل مرة.

وظلت هذه النفايات مخزنة بشكل مؤقت في يوليش منذ انتهاء رخصة تشغيل الموقع في عام 2013، فيما أمرت سلطات الولاية بنقلها في عام 2014 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في حال وقوع زلازل.

وواجهت الخطة معارضة من سكان محليين ونشطاء في آهاوس، إضافة إلى انتقادات من نقابة الشرطة، التي وصفت العملية بأنها غير ضرورية، مشيرة إلى عدم وجود موقع دائم لتخزين النفايات النووية في ألمانيا.

ولا تمتلك البلاد حتى الآن مستودعا دائما يمكن فيه تخزين النفايات المشعة بأمان لآلاف السنين، وتعتمد بدلا من ذلك على 16 منشأة تخزين مؤقتة، من بينها المنشأة الواقعة في آهاوس.