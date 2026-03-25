ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني وكير ستارمر ، سبل خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن الجانبين بحثا "تطورات الوضع الأمني في المنطقة وسط التصعيد العسكري الحالي، وتأثيراته على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها لاستمرار "الاعتداءات" الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، وأكد خطورتها على الأمن والاستقرار ، وفقا لواس.

وقالت الحكومة البريطانية، إن بن سلمان وستارمر بحثا الخطط بشأن مضيق هرمز المائي, وجدد ستارمر تأكيده على دعم بريطانيا للمملكة.