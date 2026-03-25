هآرتس: 470 صاروخا إيرانيا على إسرائيل في 25 يوما

أفاد إعلام عبري، الأربعاء، بأن إيران أطلقت 470 صاروخا على إسرائيل خلال 25 يوما من الحرب، مشيرا إلى زيادة وتيرة الإطلاق في الأيام السبعة الماضية.

وقالت صحيفة "هآرتس": "في 25 يوما من الحرب، أطلقت إيران حوالي 470 صاروخا على إسرائيل"، دون توفر تقارير مستقلة عن عدد الصواريخ أو حجم الأضرار التي خلفتها.

وأَضافت: "بعد ثلاثة أيام من الحرب، تم خلالها إطلاق حوالي 170 صاروخا (بمعدل 56 يوميا)، انخفض معدل الإطلاقات اليومية إلى 10-15 صاروخا يوميا. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفع معدل إطلاق النار قليلا، ويوم أمس (الثلاثاء) تم إطلاق حوالي 20 صاروخا".

وأوضحت أن الجيش قدم "قبل عشرة أيام، تقسيما يوميا لإطلاق الصواريخ خلال أول 15 يوما من القتال، ومنذ ذلك الحين، لم يقدم تقسيما مماثلا".

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الجيش آفي ديفرين قال الثلاثاء، إن إيران تطلق في المتوسط حوالي 10 صواريخ يوميا على إسرائيل.

واستدركت: "ومع ذلك، خلال الأيام السبعة الماضية، تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ يوميا، وتم إطلاق عدد أكبر من الصواريخ مقارنة بالأسبوع السابق".

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمراقبتها، فإنه خلال أيام الحرب أصابت "9 صواريخ من إيران بشكل مباشر: مرتين في تل أبيب، ومرة في كل من بيت شيمش، القدس، بئر السبع، زرازير، عراد، ديمونا وصفد".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، اخترق 35 صاروخا عنقوديا نظام الدفاع الجوي وأسقطت عشرات القنابل التي أصابت أكثر من 190 موقعا، معظمها في وسط البلاد".

وأشارت إلى مقتل 15 إسرائيليا إثر حوادث مرتبطة بإطلاق الصواريخ من إيران منذ بدء الحرب، دون توفر تقارير مستقلة عن حجم الضحايا.

وذكرت أنه منذ بداية الحرب "تضررت آلاف المباني، وتم إجلاء حوالي 5 آلاف شخص من منازلهم، منهم حوالي 1600 في تل أبيب، وحوالي ألف في ديمونا، وحوالي 650 في بيت شيمش، و600 في عراد و500 في بئر السبع".

ومن جهة ثانية، فقد أشارت إلى أن "معدل إطلاق حزب الله الصاروخي على إسرائيل لا ينخفض، وخلال الأيام السبعة الماضية وقعت أكثر من 220 حادثة إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على المجتمعات الشمالية، أكثر مما حدث في الأسبوع السابق".

وأضافت: "قتل جنديان في القتال في جنوب لبنان، وقتل أحد سكان مسغاف عام بنيران مدفعية الجيش الإسرائيلي، وقتل أحد سكان مرجاليوت بصاروخ حزب الله قرب أييلات هشاحر".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مصادر الطبية محلية مقتل إسرائيلية شمالا مساء الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة منذ بداية الحرب إلى 19 قتيلا.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع مصورة لخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.