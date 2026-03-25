النائبة ولاء الصبان: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة ودعم المبدعين

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية وتوجيهاته بإطلاق مبادرات وطنية لدعم الإبداع، يمثل ميثاق عمل جديداً يعزز من مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في تقدير مواطنيها واستثمار مواهبهم.

وأشارت النائبة إلى أن انحياز القيادة السياسية للمرأة المصرية هو انحياز لمستقبل الوطن، حيث أثبتت الأيام أنها الركيزة الأساسية التي يستند إليها الوطن في مسيرته نحو التقدم والرخاء، والضمانة الحقيقية لبقاء المجتمع قوياً ومتماسكاً أمام التحديات.

وثمنت الصبان، الكلمات المؤثرة التي وجهها الرئيس للأم المصرية، واصفاً إياها بـ "تاج الكرامة" و"وسام العزة"، مؤكدة أن الأم هي المدرسة الأولى التي صنعت إنساناً فأقامت وطناً.

وأشارت النائبة إلى أن تشديد الرئيس على أن دور المرأة في بناء الوطن وصون الجبهة الداخلية "ليس خياراً بل ضرورة حتمية"، يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، والتصدي لكافة التحديات الثقافية والمجتمعية التي قد تعيق دورها الريادي في ميادين العلوم وشؤون الحياة المختلفة.

وفي سياق متصل، أشادت النائبة ولاء الصبان بمبادرة الرئيس التاريخية لاستكشاف المواهب وتوجيه سيادته بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً غير مسبوق بالارتقاء بالذوق العام ودعم القوى الناعمة، من خلال البحث عن المبدعين في مجالات الرياضة والفنون بشكل متجرد، مما يساهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على العطاء والابتكار.

كما لفتت الصبان إلى أهمية الرسائل الإنسانية التي وجهها الرئيس بشأن رعاية الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وتأكيده على ضرورة التوسع في فكرة "الأسر المستقبلة".

وأثنت على دعوة الرئيس لتضافر جهود العمل الأهلي والخيري في توفير التمويل والرعاية لهذه الفئات، مشيرة إلى أن مصر ستظل قوية بقلوب أمهاتها النابضة بالعطاء، وبإيمان قيادتها التي تعتبر نهضة مصر لا تكتمل إلا بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها في صدارة أولويات العمل الوطني، وصون حقوق الفئات الأولى بالرعاية كجزء أصيل من حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.