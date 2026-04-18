ضبط المتهم بقتل مسن وإخفاء جثمانه أسفل السرير لمدة شهر في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، القبض على «ع.ال.ن»، 47 عامًا؛ لاتهامه بقتل «ف.ال.ف»، 70 عامًا، وسرقته وإخفاء جثمانه أسفل سرير غرفة النوم بمسكنه لمدة شهر، في محاولة لإخفاء الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، وجود جثمان شخص، مُسن داخل الشقة محل سكنه، مع وجود شبهة جنائية، حيث آثار العنف، ومحاولة متعمدة لإخفاء الأدلة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، أظهرت التحريات المبدئية، أن المتهم كان يتردد على المجني عليه لمساعدته في قضاء احتياجاته اليومية، ومرافقته لصرف المعاش، مستغلًا الثقة التي نشأت بينهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم سدد للمجني عليه ضربة قوية في الصدر باستخدام كوعه خلال شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى مقتله، ثم قام بإخفاء الجثمان أسفل السرير، واستولى على مبلغ مالي وبعض المتعلقات التي باعها لاحقًا.

وأوضحت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو السرقة، حيث استغل المتهم كِبر سن المجني عليه وظروفه الصحية، كونه قعيدًا إثر بتر إحدى قدميه، واستولى على معاشه ومتعلقاته الشخصية.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم السبت، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم ونقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.