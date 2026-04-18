جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن أحد جنوده قُتل الجمعة في جنوب لبنان متأثرا بجروح أصيب بها بعد سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوضح الجيش أن العسكري، وهو رقيب أول في الثامنة والأربعين، توفي متأثرا بإصابته الجمعة في حادثة أسفرت كذلك عن جرح ثلاثة جنود آخرين، بحسب وكالة فرانس برس.

ولم يقدّم الجيش مزيدا من التفاصيل، إلا أن موقع "واي نت" الإخباري قال إن الحادثة وقعت خلال عملية تمشيط مبانٍ في جنوب لبنان على بعد نحو 3,5 كيلومترات من الحدود. وبحسب التقرير، كان الجندي من بين أوائل من دخلوا مبنى مفخخا انفجر بعد ذلك.

وبذلك، ارتفعت الى 14 حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب التي بدأت مع حزب الله في الثاني من مارس، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى البيانات العسكرية.

ودخل وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الى الجمعة، ومن المقرر أن يستمر 10 أيام، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.