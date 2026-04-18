قالت منظمة نتبلوكس لرصد الاتصال الرقمي، إن حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في بداية الحرب في الشرق الأوسط، دخل يومه الخمسين، واصفا الأمر بأنه "غير مسبوق".

وأوضحت في منشور على منصة إكس: "باتت إيران معزولة الآن عن شبكة الإنترنت العالمية منذ سبعة أسابيع، إذ يدخل التعتيم الرقمي يومه الخمسين بعد 1176 ساعة"، بحسب وكالة فرانس برس.

أضافت: "تُظهر المؤشرات أن هذا الإجراء، غير المسبوق في مجتمع متّصل بالانترنت، ما زال مستمرا على حساب سبل عيش غالبية الإيرانيين وحقوقهم الإنسانية".

وبحسب "نتبلوكس"، فإن حجب الإنترنت في إيران الذي فُرض بعيد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، أصبح في الخامس من أبريل، الأطول أمدا على مستوى البلاد.

وأشارت المنظمة حينها إلى أن بعض الدول شهدت انقطاعات متقطعة أو على مستوى المناطق لفترات أطول، في حين أن كوريا الشمالية غير متّصلة إطلاقا بالانترنت.

وبقيت شبكات الإنترنت الداخلية الخاصة (إنترانت) تعمل بتقييد كبير خلال الحرب، ما أتاح للإيرانيين الاتصال بمواقع إلكترونية محلية.

لكن للاتصال بشبكة الإنترنت العالمية بغية الاطلاع على الأنباء أو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي المحظورة على غرار إنستجرام، يستخدم البعض شبكات افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بهم، وذلك في لحظات نادرة تكون متاحة فيها السعة اللازمة للاتصال بالشبكة.

ويبقى محدودا عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى خدمة "ستارلينك" أو غيرها من مزوّدي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهي أيضا محظورة.

وسبق أن حُجبت خدمة الإنترنت 18 يوما في يناير، في خضم احتجاجات في إيران مناهضة للسلطات التي واجهتها بحملة قمع قتل خلالها الآلاف.