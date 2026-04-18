قال المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الصيف المقبل لن يشهد تخفيفًا للأحمال، وذلك في أعقاب الشائعة المتداولة بخلاف ذلك، والتي نفاها مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الوزارة نجحت منذ الصيف الماضي في توفير الاحتياجات اللازمة من الطاقة لمحطات الكهرباء، ولم يحدث تخفيف في الأحمال.

وشدد على أن الوزارة تنجح في توفير الوقود اللازم للمحطات سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد، مشيرًا إلى وضع الخطط اللازمة وإبرام التعاقدات المطلوبة في هذا الإطار ليكون الصيف آمنا منذ حييث توفير احتياجات الكهرباء.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها من أجل زيادة إنتاج الغاز لتقليل حجم الاستيراد ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء والتي تتضمن تعليمات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية وتطبيقها اعتبارًا من مايو المقبل

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وكذلك إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.

وأوضح المركز الإعلامي، أن هذه الوثيقة المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.