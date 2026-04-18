 قطر تدين هجوما استهدف دورية تابعة لليونيفيل بجنوب لبنان - بوابة الشروق
السبت 18 أبريل 2026 11:14 م القاهرة
برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
قطر تدين هجوما استهدف دورية تابعة لليونيفيل بجنوب لبنان

الدوحة - (د ب أ)
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 11:01 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 11:01 م

أدانت قطر، الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بجنوب البلاد، وأدى لمقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من الجنود، واعتبرته انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، رفض دولة قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوة اليونيفيل التي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وشدّدت على ضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

وأعربت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الجندي وحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

