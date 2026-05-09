بريطانيا توجه تهما لرجلين بعد تصوير مقاطع معادية للسامية



اتهمت الشرطة البريطانية رجلين ‌بارتكاب مضايقات بدوافع دينية، بعد أنا أحاطت بهما مزاعم بأنهما توجها ⁠إلى منطقة يهودية في شمال لندن لتصوير مقاطع فيديو معادية للسامية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفاد ‌بيان صادر ⁠عن ممثلي الادعاء اليوم السبت، بأنه من المقرر أن ⁠يمثل الرجلان البالغان من العمر 20 ⁠عاما و21 عاما أمام محكمة ⁠تيمز الجزئية.

وقبل أيام، شكّلت الشرطة البريطانية في لندن فريقا جديدا من 100 عنصر، سيكون ضمنهم متخصصون في محاربة الإرهاب، ستوكل له مهمة حماية اليهود في العاصمة، إثر عدد من الاعتداءات التي تعرضت لها هذه الجالية.

وجاء تحرك الشرطة في وقت جرت فيه اعتقالات أخرى بسبب أعمال معادية للسامية، كان من بينها ‌اعتقال رجل (35 عاما) السبت، بعد إلقاء الحجارة على سيارة إسعاف تابعة لليهود.

وقال مارك رولي، مفوض شرطة لندن، إن اليهود يتعرضون «لتهديدات مستمرة» من أطراف تعمل لصالح دول معادية، ومن جماعات منتمية لليمين المتطرف، ومن عناصر منتمية ‌لليسار، ومن المتشددين.

ويبحث المحققون فيما إذا كانت حوادث الحرق العمد لها صلات محتملة بإيران، بعدما حذر مسئولو أمن بريطانيون من ‌أن إيران تستخدم وكلاء مجرمين للقيام بأنشطة معادية.

ومنذ نهاية مارس، وقع عدد من هجمات الحرق العمد تم فيها إحراق أربع سيارات إسعاف خاصة باليهود وتم استهداف أكثر من كنيس يهودي. وفي الأسبوع الماضي، تعرض يهوديان للطعن، لكنهما نجيا من الهجوم.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت حوالي 50 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، ووجهت اتهامات إلى ثمانية أفراد. وألقت القبض أيضا على 28 آخرين في إطار تحقيقات وإجراءات لمكافحة الإرهاب متعلقة بالحرق العمد ووقائع خطيرة أخرى.

وأضافت في بيان: «سيركز هذا الفريق الجديد في المقام الأول على حماية اليهود الذين يواجهون بعضا من أعلى مستويات جرائم الكراهية إلى جانب تهديدات إرهابية ومن دول معادية».

وعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اجتماعا يوم الاثنين الماضي، مع قادة في مجالات الأعمال والصحة والثقافة في محاولة للتصدي لمعاداة السامية.