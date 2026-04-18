غيابات مؤثرة تضرب النصر قبل مواجهة الوصل بدوري أبطال آسيا

يواجه فريق النصر السعودي تحديات كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام الوصل الإماراتي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويعاني النصر من غيابات بارزة في صفوفه، يتقدمها النجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي يواصل الغياب بسبب الإصابة، بعدما ابتعد عن المشاركة في الفترة الأخيرة، كما لم يظهر في التدريبات الجماعية الأخيرة، ما يزيد من الغموض حول إمكانية لحاقه بالمواجهة.

كما تأكد غياب اللاعب عبدالملك الجابر، بقرار فني من المدرب جورجي جيسوس، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للمباراة الحاسمة.