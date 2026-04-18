إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى نحو 3500 قتيل

أعلنت إيران، اليوم السبت، أن ما يناهز 3500 شخص قتلوا في الحرب التي بدأت إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران أواخر فبراير.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس مؤسسة المحاربين القدامى أحمد موسوي قوله إنه "تم فتح ملف لـ3468" قتيلاً سقطوا خلال النزاع الأخير.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها منظمة الطب الشرعي في 12 أبريل أفادت بمقتل 3375 شخصاً، وفق شبكة العربية.

أما منظمة "وكالة ناشطي حقوق الإنسان" (هرانا) غير الحكومية، ومقرها في الولايات المتحدة، فأحصت حتى السابع من أبريل، مقتل ما لا يقل عن 3636 شخصاً، بينهم 1701 مدني من ضمنهم ما لا يقل عن 254 طفلاً، إضافة إلى 1221 عسكرياً، و714 آخرين لم يحدد وضعهم.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان، دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل في إطار وساطة تقودها باكستان، تشمل مباحثات ترمي إلى وضع حد نهائي للحرب.