يونايتد يستعيد توازنه ويهزم تشيلسي في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق مانشستر يونايتد توازنه سريعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز ثمين خارج ملعبه على تشيلسي 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وكان يونايتد قد فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالتعادل مع بورنموث 2-2 والخسارة من ليدز يونايتد 2-1 ليفوز ويعزز آماله في إنهاء الموسم بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بشكل كبير.

وسجل البرازيلي ماتيوس كونيا هدف المباراة الوحيد من صناعة المتخصص وقائد الفريق بورنو فيرنانديز في الدقيقة 43، بينما باءت محاولات تشيلسي في العودة بالنتيجة بالفشل.

رفع هذا الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة في المركز الثالث، أما تشيلسي فلديه 48 نقطة في المركز السادس.

وتعد هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لتشيلسي في الدوري حيث خسر من نيوكاسل وإيفرتون ومانشستر سيتي في الجولات السابقة.