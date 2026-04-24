كوريا الجنوبية:الادعاء الخاص يطالب بالسجن 30 عاما للرئيس السابق يون

طالب فريق ادعاء خاص في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بتهمة تقديم منفعة للعدو بسبب مزاعم إصداره أوامر بإرسال طائرات مسيرة عسكرية فوق بيونج يانج في عام 2024.

كما طلب الفريق الذي تقوده المدعية الخاصة تشو يون سوك من محكمة منطقة سول المركزية الحكم على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون بالسجن 25 عاما، بموجب الاتهامات نفسها،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويعتقد فريق تشو أن عملية الإرسال المزعومة في أكتوبر 2024 كانت تهدف إلى تحفيز رد انتقامي من الشمال في محاولة لاستخدام ذلك كذريعة لمحاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي حدثت بعد ذلك بشهرين.