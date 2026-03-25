النائبة عبير عطا الله: كلمة الرئيس في احتفالية المرأة المصرية تؤكد دعم الدولة غير المسبوق لتمكين المرأة

أكدت النائبة عبير عطا الله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية احتفالية المرأة المصرية حملت رسائل مهمة تعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة المصرية لدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضحت عطا الله، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة لتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقية في تعزيز مكانة المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.

وأضافت أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم تمكين المرأة على أرض الواقع، من خلال دعمها في البرلمان والحكومة والمناصب القيادية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأشارت عبير عطا الله إلى أن ما تحقق للمرأة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تاريخها، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، بما يعزز من دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت النائبة عبير عطا الله، أن المرأة المصرية كانت وما زالت أحد أهم أعمدة استقرار المجتمع، وأن دعم القيادة السياسية لها يعكس إيمان الدولة بقدراتها وإسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات، داعية إلى مواصلة العمل على تعزيز مكتسبات المرأة ودعم دورها في مسيرة التقدم والتنمية.



