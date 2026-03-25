وزير الخارجية: نتواصل مع واشنطن وطهران على أمل التفاوض المباشر لإنهاء هذه الحرب

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن المنطقة تشهد تصعيدًا خطيرًا حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا.

وأضاف في تصريحات، أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء، أن القاهرة تواجه تحديات إقليمية متشابكة إلا أن دورها الفاعل يظل حاضرا بقوة.

وأشار إلى أن «التصعيد في المنطقة هو ما دفع القاهرة للانخراط في جهود دبلوماسية مكثفة، لتفادي الوصول إلى المرحلة الراهنة».

وذكر أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا، بالتعاون مع تركيا وباكستان والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، لخفض التصعيد وإعلاء لغة الحوار.

ولفت إلى أن مصر تعمل على فتح مجال التفاوض لتجنيب المنطقة المعاناة من التداعيات الاقتصادية، مؤكدًا أن «القاهرة على تواصل مع واشنطن وطهران على أمل التفاوض المباشر لإنهاء هذه الحرب».

وشدد على أن «القاهرة انحازت منذ اليوم الأول، لدول الخليج والأردن والعراق ضد الهجمات الإيرانية».

وفي وقت سابق، قال مسئولان كبيران في إدارة ترامب لشبكة CNN، إن الإدارة تعمل على ترتيب اجتماع في باكستان نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في إيران.

وبحسب تقرير للشبكة الأمريكية، تشمل الخطط الحالية سفر نائب الرئيس جيه دي فانس إلى باكستان، وربما مسئولين كبار آخرين في الإدارة.

لكن المسئولين نوهوا أن موعد الرحلة المتوقعة «قابل للتغيير»، وكذلك مكانها والأشخاص المفاوضين.

وذكر مصدران مطلعان على الأمر أن تركيا برزت أيضًا كموقع محتمل للمحادثات، حيث أثار بعض المسئولين مخاوف أمنية بشأن زيارة باكستان.

وقال أحد المسئولين إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات المتعلقة بالرحلة في البيت الأبيض اليوم.