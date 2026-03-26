سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعاً، اليوم الأربعاء، مع تحسن معنويات المستثمرين عقب مؤشرات على احتمال خفض التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، ما خفف المخاوف من اضطرابات طويلة في إمدادات الطاقة.

ورحبت الأسواق العالمية بتقارير سابقة تحدثت عن سعي واشنطن إلى وقف إطلاق النار، أملاً في إعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، ما دفع أسعار النفط للهبوط بنحو 4%، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.

وقال أليكس سبنسر، كبير مسؤولي الاستثمار في "بوجارت ويلث": "الأسواق ترى مساراً محتملاً لخفض التصعيد. لكن مدى واقعية هذه المؤشرات ما زال غير واضح"، مضيفاً: "كل يوم يحمل رواية مختلفة".

وبحلول الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر "داو جونز" 1.23%، و"ستاندرد آند بورز 500" 1.16%، و"ناسداك" 1.47%. كما صعد مؤشر "راسل 2000" للأسهم الصغيرة 1.5%.

وقفزت أسهم "آرم" 15% بعد الكشف عن شريحة جديدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، ومنها "إنتل" و"مارفيل" و"إنفيديا".

كما صعدت أسهم شركات الرحلات البحرية، وشركات الفضاء، إضافة إلى "روبنهود" التي أعلنت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.