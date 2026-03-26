وزير الدفاع الفلبيني: من الضروري فتح مضيق هرمز فورا

أكد وزير الدفاع الفلبيني، جلبرت تيودورو، ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال تيودورو، في تصريحات أوردتها صحيفة /دايلي تريبيون/الفلبينية اليوم الأربعاء- إنه "من الضروري للغاية بالنسبة لنا إعادة فتح مضيق هرمز، والحفاظ على أمنه".

وأضاف أن الأوضاع ستكون صعبة ليس فقط للبحارة ولكن أيضًا المستهلكين الفلبينيين الفقراء الذين يحتاجون لدفع أسعار فلكية للكهرباء والوقود والطاقة.. معتبرا أن تأثيرات غلق مضيق هرمز ستكون عالمية.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد أعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة في جميع أنحاء البلاد.. مؤكدا أن التوترات التي تتصاعد في الشرق الأوسط ستشكل تهديدات خطيرة على أمن الطاقة العالمي.



