الحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه للإعلامي أحمد رجب في اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الإعلامي أحمد رجب في اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه على سبيل التعويض.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها "بدرية طلبة" عن طريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

وتابعت التحقيقات أن المتهم سب بطريق النشر للمجني عليها، باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.



