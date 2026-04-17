الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دقيقة ومفصلية

اعتبر الرئيس اللبناني جوزف عون، أن المفاوضات مع اسرائيل "دقيقة ومفصلية"، مؤكدا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة.

وتأتي هذه التصريحات الجمعة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وأن عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان في البيت الأبيض خلال أيام.

وقال عون في بيان إن "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية ووقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا"، مجددا الإشارة الى مطلب لبنان "تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة".

وأكد عون أن الجيش اللبناني سيعمل على طمأنة الجنوبيين بعد عودتهم الى قراهم وبلداتهم بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية، مشددا على أن الجيش اللبناني سيلعب دورا أساسيا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية مع إنهاء المظاهر المسلحة

ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة 10 أيام، حسبما أعلن الرئيس ترامب، الذي اعتبر أنه يمثل "إنجازا مهما" على صعيد الاستقرار الإقليمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان خلف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن الرئيس عون، في 9 مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح "حزب الله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الماضي.