إندونيسيا تدرس فرض رسوم على السفن في مضيق ملقا وسنغافورة ترفض

أعلن وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا أن بلاده تخطط لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفن العابرة في مضيق ملقا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، بحسب صحيفة "جاكرتا غلوب"، حيث أوضح أن بلاده تقع على مسار حيوي للتجارة والطاقة عالميًا، رغم عدم تحصيل رسوم حاليًا من السفن المارة عبر المضيق.

وأشار إلى أن إندونيسيا تعتزم تنفيذ هذا النظام بالتنسيق مع الدول المجاورة، في إطار رؤية الرئيس برابوو سوبيانتو لتعزيز دور البلاد في التجارة العالمية.

وأضاف أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، وقد لا تُطبق قريبًا، نظرًا لصعوبة التوصل إلى اتفاق مع الدول المشاطئة واحتمال إثارة ردود فعل.

في المقابل، قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إن الحرب في الشرق الأوسط أبرزت أهمية نقاط العبور البحرية الحيوية.

وأضاف، بحسب ما نقلته قناة "سي إن بي سي"، أن حق المرور مكفول للجميع، مؤكدًا أن بلاده لن تشارك في أي جهود لإغلاق الممرات أو عرقلتها أو فرض رسوم على السفن العابرة.

ويربط مضيق ملقا بين المحيطين الهندي والهادئ، ويُعد أقصر طريق بحري بين موردي الشرق الأوسط والمستوردين في آسيا، كما يقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

ويتمتع المضيق بأهمية استراتيجية، إذ يُعد أكبر ممر مائي ضيق في العالم من حيث حجم عبور النفط.