كشف ملابسات تغيب سيدة ونجلتها بالبحيرة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصورة بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب إحدى السيدات ونجلتها بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد والد المتغيبة ( مقيم بمنطقة السادات بالمنوفية ) وبسؤاله أقر بأن كريمته تعانى من أمراض نفسية وسبق حجزها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وأضاف بعدم تحريره محضر لإعتياد المذكورة الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسها.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة (ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة) وبرفقتها كريمتها (سن 3) بنطاق محافظة المنوفية. وبمواجهتها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها، ونفت تعرضها لأى مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.