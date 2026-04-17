حزب الله يعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية خلال 45 يوما من المواجهة مع إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الجمعة، تنفيذ 2184 عملية عسكرية في إطار معركة "العصف المأكول"، وذلك منذ 2 مارس الماضي وحتى 16 أبريل الحالي".

وجاء في بيان الحزب "دفاعا عن لبنان وشعبه، خاضت المقاومة الإسلامية معركة العصف المأكول على مدى خمسة وأربعين يوما، سطرت خلالها ملاحم بطولية قل نظيرها في البأس والشجاعة والاستبسال".

وأضاف البيان "بين 2 مارس و16 أبريل 2026، أصدرت المقاومة الإسلامية 1828 بيانا أعلنت فيها تنفيذ 2184 عملية عسكرية مختلفة، تصدّت من خلالها لقوّات الاحتلال التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ داخل الأراضي اللبنانيّة، واستهدفت مواقعه وثكناته وقواعده العسكريّة داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".

وأشار البيان إلى أن عمليات المقاومة استهدفت "بالمسيّرات الانقضاضيّة والنيران الصاروخيّة المتنوّعة المستوطنات والمدن الإسرائيليّة، بدءًا من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة حتّى ما بعد مدينة تل أبيب بعمق 160 كلم، ردًّا على جرائم العدوّ بحقّ المدنيين وتدميره الوحشيّ للأبنية السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة".

وأعلن أن مقاتلي الحزب نفذوا "عمليّاتهم بمعدّل 49 عمليّة يوميًّا، ولم تتمكّن آلة القتل الإسرائيليّة، برغم إطباقها الاستخباريّ وتوحّشها الناريّ، من ثنيهم عن النهوض والاستمرار بواجبهم الوطنيّ والإنسانيّ والدينيّ". وختم البيان بالقول: "ستبقى يد هؤلاء المجاهدين على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه... ولن تسقط لنا راية".

يُذكر أن "حزب الله" كان قد استهدف في الثاني من مارس الماضي موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ غارات واسعة على لبنان، تزامنا مع عملية توغل بري تصدى لها عناصر الحزب. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 2196 مواطنا وإصابة 7185 بجروح، ونزوح أكثر من مليون مواطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن بدء وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداءً من منتصف ليل أمس الخميس، بعد محادثات أجراها مع الأطراف المعنية. وبدأ النازحون بالعودة إلى منازلهم، لا سيما في جنوب لبنان، فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.