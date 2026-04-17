كوسوفو توافق على المساهمة بقوات في قوة دولية لغزة

ذكرت كوسوفو، الدولة الصغيرة في منطقة البلقان، أنها تريد إشراك عشرات من أفراد قواتها الأمنية في قوة دولية لغزة، نظرا لأنها تقدر ما قامت به قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أجل أمنها منذ الصراع مع صربيا ما بين عامي 1998 و1999.

ومن المقرر أن يوافق برلمان كوسوفو في وقت لاحق اليوم الجمعة، رسميا على قرار حكومي سابق لإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة أمنية متعددة الجنسيات، بموجب مبادرة مدعومة من أمريكا، في أعقاب وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس العام الماضي.

ولم يتم نشر قوة الاستقرار الدولية بعد للمساعدة في الحفاظ على السلام والمساعدة في إعادة إعمار غزة، في إطار مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي انضمت إليه كوسوفو وإندونيسيا وألبانيا وكازاخستان من بين الدول الأخرى التي تعهدت بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية.

وفي كوسوفو، ينظر إلى المساهمة في القوة الدولية بوصفها دليل على المدى الذي وصلت إليه البلاد، بعد إعلان استقلالها عن صربيا في عام 2008، وهو استقلال لا تزال بلجراد لا تعترف به.