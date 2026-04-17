13 شهيدا بغارات إسرائيلية على صور جنوبي لبنان قبل دقائق من سريان الهدنة

استشهد 13 شخصا على الأقل وأصيب 35 آخرون بجروح ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت 6 أبنية في مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، قبل دقائق من سريان هدنة بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما قال مسئول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الوكالة فإن غارات استهدفت الأبنية الواقعة قرب الكورنيش البحري قبل 3 دقائق من بدء سريان الهدنة عند منتصف ليل الخميس الجمعة، ما أسفر عن تسويتها بالأرض.

وقالت إن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على رفع الركام في الموقع بحثا عن مفقودين.

وأفاد مسئول في بلدية صور بأن الغارات أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 13 شخصاً وإصابة 35 آخرين بجروح، بجانب وجود 15 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة 10 أيام، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أنه يمثل "إنجازا مهما" على صعيد الاستقرار الإقليمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان خلف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، في 9 مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح "حزب الله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الماضي.