رئيس وزراء التشيك يعرض نظام مراقبة غير مباشر لمضيق هرمز

ذكر رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، أن بلاده ستعرض نظام مراقبة غير مباشر (يتضمن رصد البيانات حول الأشخاص أو الأنظمة دون التفاعل معها بشكل مباشر) للمساعدة في الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق.

ومن المتوقع أن تشارك عشرات الدول في مؤتمر اليوم الجمعة، ينظمه زعيما فرنسا والمملكة المتحدة ويهدف إلى توفير أمن للشحن من خلال الممر المائي الرئيسي.

وقال بابيش، إن النظام يمكن استخدامه عندما يتم سريان وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران أو عندما ينتهي الصراع.

ولا تطلق أنظمة الرادار غير المباشرة المصنعة في التشيك طاقة كهرومغناطيسية، ما يجعل رصدها أمرا صعبا.