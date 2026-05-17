الأهلي يؤجل مفاوضات التجديد مع جميع اللاعبين

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على تأجيل ملف تجديد تعاقدات اللاعبين في الفريق خلال الفترة الحالية، والتركيز على مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة الكرة برئاسة ياسين منصور، نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، قررا تأجيل مفاوضات تجديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم بعد مباراة المصري البورسعيدي.

وتنتهي عقود عدد من لاعبي النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الأهلي لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، وعلى رأسهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

كما ينتظر النادي الأهلي التعاقد مع مدير فني جديد لحسم ملف التعاقدات وسط الأنباء عن التواصل مع مهاجم مغربي وإبراهيم عادل وهيثم حسن.