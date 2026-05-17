علي قاسم: شخصية يكن في فيلم أسد ثرية في التفاصيل النفسية

أكد الفنان علي قاسم، أن شخصية "يكن" التي يجسدها ضمن أحداث فيلم "أسد"، المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، جذبته منذ بدأ قراءة سيناريو الفيلم؛ مشيرًا إلى أنها شخصية ثرية تحمل الكثير من التفاصيل على المستوى النفسي، فضلًا عن أن تجسيدها يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.

وأوضح "قاسم"، أنه يشعر بالامتنان لمشاركته في عمل بهذا الحجم، خاصة أن الفيلم يجمع بين القيمة الفنية والطابع الجماهيري، بجانب ضخامته الإنتاجية، معربًا عن حماسه الشديد لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاه العمل.

كما كشف علي قاسم، عن خضوعه لتحضيرات مكثفة قبل تصوير فيلم "أسد"، موضحًا أنه تدرب لفترة طويلة على مشاهد الحركة وركوب الخيل حتى يتمكن من تقديم الشخصية بصورة واقعية، خاصة أن "يكن" يُعد من أكثر الأدوار الصعبة والمركبة التي قدمها خلال مشواره الفني.

وأشار إلى أن طبيعة الفيلم فرضت على جميع الأبطال حالة من الالتزام البدني والنفسي بسبب صعوبة التصوير وضخامة المشاهد، مؤكدًا أن التجربة كانت مرهقة لكنها من أكثر التجارب التي استمتع بها وتعلم منها كثيرًا.

وأضاف أن رحلة التصوير، رغم ما حملته من مجهود وضغط كبير، كانت ممتعة للغاية بالنسبة له، بسبب حالة التعاون والتفاهم التي جمعت جميع أفراد فريق العمل، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل بروح واحدة من أجل خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك علي قاسم في بطولة فيلم "أسد"، إلى جانب محمد رمضان، ورزان جمال، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، وعمرو القاضي، ومصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

ويُشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس الصوت أحمد عدنان، منتج فني ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.



