رينارد يعلّق على رحيله عن الأخضر: حققت إنجازين تاريخيين مع السعودية

كشف الفرنسي هيرفي رينارد عن كواليس رحيله عن تدريب المنتخب السعودي، مؤكدًا اعتزازه بما قدمه خلال فترتيه مع «الأخضر»، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن رينارد، اليوم الجمعة، إعفاءه من منصبه، في توقيت مفاجئ، قبل مشاركة المنتخب السعودي في المونديال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس»، قال المدرب البالغ من العمر 57 عامًا: «هذه هي طبيعة كرة القدم»، مضيفًا: «المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم سبع مرات، وكنت جزءًا من هذا الإنجاز في مناسبتين».

وتابع: «أنا المدرب الوحيد الذي قاد المنتخب خلال التصفيات وشارك به في النهائيات، وذلك في نسخة 2022، وسيظل هذا الأمر مصدر فخر كبير بالنسبة لي».

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية سعودية بأن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، بات المرشح الأبرز لتولي قيادة المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.