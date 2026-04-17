إقالة رينارد من تدريب المنتخب السعودي

أكد تقرير صحفي صدور قرار بإقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، وذلك قبل شهرين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ووفقًا للوكالة «الفرنسية»، تم إعفاء هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووفقًا لأحدث التقارير الصحفية الواردة من السعودية، بات اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني الحالي لفريق الخليج، الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وبحسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن يتولى دونيس قيادة «الأخضر» في المونديال، حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر.