إنفانتينو يبرر أسعار تذاكر مونديال 2026: كأس العالم مصدر الإيرادات الوحيد للفيفا

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، بعد موجة الانتقادات التي وجهتها الجماهير، مؤكدًا أن البطولة تمثل المصدر الأساسي لإيرادات «فيفا».

وأوضح إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب»، أن الطلب الكبير على التذاكر كان أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تلقي نحو 150 مليون طلب للحصول على تذاكر المباريات.

وأضاف: «المصدر الرئيسي، بل والوحيد حتى الآن، لإيرادات الفيفا هو كأس العالم»، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي يحقق دخله خلال فترة زمنية محدودة.

وتابع: «نحقق الإيرادات خلال شهر واحد فقط، ثم نقوم بإنفاق هذه الأموال على مدار الأشهر الـ47 التالية حتى موعد النسخة المقبلة من البطولة».

وشهدت المرحلة الأخيرة لطرح التذاكر، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث اضطر الراغبون في حضور المباراة النهائية، المقررة يوم 19 يوليو، إلى دفع آلاف اليوروهات للحصول على مقعد.