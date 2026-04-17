وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المجر لمناقشة الإفراج عن المساعدات الأوروبية المجمدة

يتوجه وفد من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إلى العاصمة المجرية بودابست للقاء أعضاء من فريق رئيس الوزراء المنتخب بيتر ماجار ومناقشة عدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا، إلى جانب الإفراج عن حوالي 17 مليار يورو (20 مليار دولار) من المساعدات الأوروبية للمجر التي جمدها الاتحاد خلال فترة حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته فيكتور أوربان.

وقالت باولا بينو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس إن ماجار سيتولى السلطة في مايو، لكن الاتحاد يأمل في إطلاق محادثات لتسريع التعاون مع الحكومة المجرية الجديدة.

وأضاف بينو: "الوقت ينفد بالنسبة لعدد من الموضوعات"، و"المحادثات الأولية" في بودابست قبل تولي ماجار الحكم، تستهدف تأكد من أنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة، إن وجدت، بمجرد تولي الحكومة زمام الأمور، وأننا لا نضيع أي وقت".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي جمد مليارات الدولارات المخصصة للمجر بسبب مخاوف من الفساد وتراجع الديمقراطية خلال فترة حكم أوربان التي امتدت 16 عاما. إلا أن كلا من الاتحاد الأوروبي والقيادات المجرية الجديدة يعطون أولوية قصوى للإفراج عن هذه الأموال في أقرب وقت ممكن لضخ سيولة نقدية ضرورية في الاقتصاد المجري المتعثر.

من ناحيتها كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الثلاثاء الماضي "هناك عمل سريع يجب القيام به لاستعادة سياسات المجر وإعادة توجيهها وإصلاحها" من أجل إعادة ضخ هذه الأموال الأوروبية.

وفي يوم الثلاثاء الماضي أكد الاتحاد الأوروبي اعتزامه عدم الإفراج عن التمويلات المجمدة المقررة للمجر بأكثر من 20 مليار دولار، حتى يعالج رئيس الوزراء الجديد المخاوف الخاصة باحترام سيادة القانون والتي أدت إلى تجميد هذه الأموال في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته أوربان.

وتعهد ماجيار الذي حقق حزبه تيسا فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد الماضي، بتسريع الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي التي يحتاجها للمساعدة في تنفيذ وعوده الانتخابية بإنعاش الاقتصاد المجري.

ويعني هذا أن حكومة ماجار سيكون أمامها مهلة قصيرة لكي تلبي الشروط اللازمة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أجل أكثر من نصف هذه التمويلات سينتهي بعد أغسطس المقبل. وقد لا يتمكن ماجار من تشكيل حكومته قبل مرور شهر على الأقل، اعتمادا على توقيت دعوة الرئيس المجري للبرلمان المنتخب للانعقاد.