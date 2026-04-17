مسلحون يخطفون طلابا في شمالي نيجيريا

هاجم مسلحون حافلة ركاب في ولاية بينو بشمال وسط نيجيريا أمس الخميس، واختطفوا بعض الطلاب الذين كانوا في طريقهم لأداء امتحانات جامعية، حسبما أفاد مسئولون.

وقال هياسينث أليا، حاكم ولاية بينو في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الخميس، إن الطلاب وعددا من الركاب الآخرين تم خطفهم على طريق أوتوكبو – ماكوردي السريع. ولم يحدد الحاكم عدد المخطوفين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن إجمالي عدد الركاب على متن الحافلة كان 14 شخصا.

وأضاف أليا أن "استهداف المواطنين الأبرياء، وخاصة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لأداء امتحاناتهم، أمر غير مقبول ويتعارض مع كل معايير الإنسانية والنظام العام".

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لضمان عودة جميع المخطوفين سالمين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن عمليات الخطف. وتعد ولاية بينو من بؤر العنف المسلح شمالي نيجيريا، حيث تستهدف العصابات المسلحة القرويين بالمناطق النائية والمسافرين بعمليات قتل عنيفة وخطف مقابل فدية.

وأصبحت عمليات اختطاف الطلاب سمة بارزة لانعدام الأمن في نيجيريا، وهي أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان. ويقول محللون إن ذلك يعود غالبا إلى أن العصابات المسلحة ترى في المدارس والطلاب أهدافا "استراتيجية" لجذب مزيد من الاهتمام.