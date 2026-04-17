شرطة لندن تحقق بشأن أغراض متروكة قرب السفارة الإسرائيلية

قالت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، إنها تجري تحقيقا بشأن عدد من الأغراض المتروكة التي عثر عليها قرب السفارة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة بأن السفارة لم تتعرض لهجوم لكن عناصرها، ومن بينهم أفراد يرتدون ملابس واقية، يمشطون المنطقة المحيطة بحي كينسينجتون جاردنز الراقي.

وتم فرض طوق أمني وتقييد الوصول إلى الحدائق والمنطقة المحيطة. وشوهدت شاحنات صغيرة للشرطة وخيمة بيضاء في الموقع.

وذكرت الشرطة أن جهات التحقيق تبحث بشأن ما إذا كانت الأغراض التي تم العثور عليها، ولم يتم الكشف عن طبيعتها، قرب السفارة مرتبطة بمقطع مصور نشر عبر الإنترنت ويزعم أن السفارة ستتعرض لهجوم بمسيرات تحمل مواد خطيرة. وأشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب على علم بالمقطع المصور.

وقال متحدث باسم الشرطة: "لا نعتقد أن هناك خطرا متزايدا على الأمن العام في هذه المرحلة، لكننا نحث الأشخاص على تجنب المنطقة بينما يقوم رجال الشرطة بعملهم".