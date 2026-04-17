أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات إلقاء سيدة بنفسها في النيل والعثور على جثة زوجها بمسكنه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات واقعة إقدام سيدة على إنهاء حياتها بدائرة قسم أول بنها، وذلك عقب العثور على جثة زوجها داخل مسكنه بدائرة القسم.

وأقدمت السيدة على إلقاء نفسها في مياه نهر النيل بالقرب من معدية عزبة البرنس، لتلقى مصرعها في الحال، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن السيدة تُدعى "وجدية ح"، تبلغ من العمر 65 عاما، ربة منزل، وتقيم بشارع حسن يوسف بمنطقة كفر مناقر ببنها.

وعقب إخطار زوجها بالواقعة، كانت المفاجأة بالعثور عليه جثة هامدة داخل شقته.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجين يقيمان بمنطقة كفر مناقر بدائرة قسم أول بنها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط الواقعتين، وبدأت في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وكشف ما إذا كانت هناك علاقة تربط بين واقعة انتحار الزوجة ومقتل الزوج.