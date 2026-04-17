حزب البديل الألماني يتصدر استطلاعا جديدا مع تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم

تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي سبق أن احتل الصدارة في عدة استطلاعات رأي حديثة، استطلاعا جديدا نُشر اليوم الجمعة عن هيئة البث الألمانية العامة "زد دي إف".

وفي حال إجراء انتخابات برلمانية ألمانية افتراضيا الأحد المقبل، سيحصل التحالف المسيحي المحافظ، الذي يقوده المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على 25% من الأصوات، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بنهاية مارس الماضي. بينما يحافظ حزب البديل على نسبة 26% دون تغيير، متقدما بفارق طفيف.

وتراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 12%، وهو أدنى مستوى له في استطلاع قناة "زد دي إف" الذي أجراه معهد "فالن" لأبحاث الرأي.

وعند هذا المستوى، لن يتمكن ائتلاف الحاكم الحالي، المكون المحافظين والاشتراكيين، من تحقيق أغلبية برلمانية.

وبحسب الاستطلاع، حصل حزب الخضر على تأييد 14% من الألمان، بينما حصل حزب "اليسار" على 11%. أما الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، فحصل على 3%.

وأُجري الاستطلاع بين 14 و16 أبريل وشمل 1355 من الناخبين المؤهلين.

وليس معهد "فالن" أول جهة تضع حزب البديل في الصدارة أمام التكتل المحافظ، حيث أظهرت استطلاعات حديثة لكل من معاهد "يوجوف" و"إنسا" و"فورسا" لقياس مؤشرات الرأي أيضا تصدر الحزب المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي للمشهد السياسي في ألمانيا.

ويظهر أكبر فارق في أحدث استطلاع لمعهد "يوجوف"، حيث حصل حزب البديل على 27% مقابل 23% للتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.