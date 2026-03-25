واصل المنتخب الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، تدريباته، اليوم، على ملعب النادي الأهلي بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب تونس في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد غد الجمعة، في تمام الثانية ظهراً، بملعب شهداء بنينا.

وأدى المنتخب مرانه للمرة الأولى على ملعب الأهلي، بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على ملعب نادي النصر، في ظل برنامج إعداد مكثف، يهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات.

وشهد المران حماسًا كبيرًا وتنافسًا قويًا بين اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الأساسي، خاصة مع تقارب المستويات الفنية، وهو ما يعكس رغبة الجميع في الظهور بشكل مميز ونيل ثقة الجهاز الفني.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، محاضرة فنية بالفيديو، مساء اليوم، لشرح عدد من الجوانب التكتيكية والخططية، المقرر تنفيذها خلال مباراة تونس الأولى فى التصفيات.

وحضر المران، اليوم، الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، حيث حرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم، مؤكدًا ثقته الكاملة في إمكاناتهم وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.