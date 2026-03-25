قاليباف لـ واشنطن: لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا

صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن بلاده تتابع عن كثب تحركات الولايات المتحدة ونشرها قوات في المنطقة، قائلًا: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".

جاء ذلك في تدوينة نشرها قاليباف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، تطرق فيها إلى تقارير تحدثت عن خطط واشنطن لنشر قوات في المنطقة.

وأضاف: "نراقب عن كثب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة، وخاصة نشر القوات، فما أفسده الجنرالات (صناع القرار) لن يتمكن العسكريون من إصلاحه، بل سيقعون ضحية أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وأمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال قرابة 3 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب ضد إيران.

وفي اليوم نفسه، قال علي أكبر أحمديان ممثل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مجلس الدفاع، عبر منصة "إكس"، إن بلاده استعدت على مدى سنوات طويلة للحرب، وإن رسالته الوحيدة للجنود الأمريكيين هي "اقتربوا".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



