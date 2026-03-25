إيران ترفض وقف الحرب إلا بعد تنفيذ 5 شروط

أكد مسئول سياسي أمني رفيع المستوى، أن إيران رفضت مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب، مشددًا على أن وقفها مرهون بشروط طهران وجدولها الزمني.

وأوضح في تصريحات لقناة «برس تي في» الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحديد موعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن إيران ستواصل عملياتها الدفاعية وتكثف ضرباتها حتى تحقيق مطالبها.

وأشار إلى أن الشروط الإيرانية لوقف الحرب تشمل:

وقف كامل لـ«العدوان والاغتيالات» من جانب العدو.



وضع آليات ملموسة لضمان عدم إعادة فرض الحرب على الجمهورية الإسلامية.



دفع تعويضات عن أضرار الحرب بشكل مضمون ومحدد بوضوح.



إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولجميع جماعات المقاومة المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.



الاعتراف الدولي والضمانات المتعلقة بحق إيران السيادي في ممارسة السلطة على مضيق هرمز.

وأشار المسئول إلى أن الولايات المتحدة تحاول فتح قنوات تفاوض دبلوماسية متعددة، لكنها تطرح مقترحات وصفتها طهران بأنها «غير واقعية ولا تعكس موازين القوى على الأرض».

كما لفت إلى أن هذه التطورات تعكس نمطًا مشابهًا لجولات تفاوض سابقة خلال عام 2025، والتي انتهت — بحسب وصفه — دون نتائج، أعقبتها عمليات عسكرية ضد إيران، ما يعزز شكوك طهران في جدية واشنطن.

واختتم المسئول بالتأكيد على أن أي مفاوضات لن تبدأ قبل تلبية الشروط الإيرانية، مشددًا على أن قرار إنهاء الحرب سيبقى بيد طهران وحدها.

في المقابل، قال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن باكستان سلمت إيران مقترحا من الولايات المتحدة، وإن باكستان أو تركيا قد تستضيفان محادثات لخفض التصعيد في الحرب الدائرة بمنطقة الخليج.

وتمثل التصريحات، التي أدلى بها المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، واحدة من علامات قليلة تشير إلى استعداد طهران للنظر في مقترحات دبلوماسية، رغم نفيها علنا عزمها التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يكشف المصدر الإيراني عن تفاصيل الاقتراح الذي ‌نقلته باكستان، أو ما إذا كان هو نفس الاقتراح الأمريكي المؤلف من 15 نقطة الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية وأوردته رويترز أمس.

وقال المصدر إن تركيا «ساعدت أيضا في (جهود) إنهاء الحرب، وهناك تفكير بشأن استضافة تركيا أو باكستان لمثل هذه المحادثات».